Baymak, bayi ağını genişletmeye devam ediyor

ADANA (AA) - Baymak, kasım ayı içinde İstanbul ve Adana'da iki yeni bayisinin açılışını yaptı.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 döneminin getirdiği zorlu şartlara karşın üretime ve ihracatına ara vermeyen Baymak, Türkiye çapındaki geniş bayi yapılanmasını da güçlendirmeyi sürdürüyor.

Şirket bu ayki ilk bayi açılışını İstanbul Zeytinburnu'nda Baymak dağıtıcı bayisi Benmak'ın yeni mağazası ile gerçekleştirildi. Bu açılış töreniyle Benmak bünyesinde 15 yeni alt bayi de Baymak bünyesine katılmış oldu.

Benmak'ın sahibi Hakan Bengi ve çok sayıda bayinin katıldığı açılışta bir konuşma yapan Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, Baymak'ın güçlenen bayi ağından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Çolak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasının sürdürülebilir bir dünya açısından önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla tüm dünyada iklimlendirme sektörü de kabuk değiştiriyor. Biz bu değişimi ele alan öncü markalardan biri olarak, geleceğin teknolojisi ile çalışan çevreci iklimlendirme ürünlerine bir süredir yatırım yapmaya başlamıştık. Isı pompası ürün gamımız ve kısa bir süre önce piyasaya çıkardığımız hidrojen uyumlu yeni kombimiz Lunatec, bu alandaki çalışmalarımızın sadece bir kısmı. Bayilerimizi bir yandan geleceğin teknolojilerine hazırlarken diğer yandan da tüketicilerimizin değişen beklentilerine yönelik onları sürekli olarak destekliyoruz. Baymak Dijital Dönüşüm Ofisi, iş birimlerimizin tüm dijital ihtiyaçlarına destek vermek, aynı zamanda teknolojik danışmanlık ve dönüşüm hizmeti sağlayabilmek amacıyla kuruldu. Bayilerimizi dijitalleşme süreçlerinde destelemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm işlerimizin odağına koyduğumuz mükemmel müşteri deneyimi; insanın, çevresel etkilerin ve teknolojinin dikkate alınarak tasarlandığı bir modelde mümkün olur."

"Adana'da Baymak imzası olacak"

Baymak'ın bu ayki ikinci bayi açılışı ise Adana'da yapıldı. Baymak'ın en eski bayilerinden biri olan Altınok Mühendislik'in Adana bölge dağıtıcı bayisi olarak Çukurova Yüzüncüyıl Mahallesi'nde hizmete soktuğu yeni mağazasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Baymak CEO'su Ender Çolak ve Altınok Mühendislik'in sahibi Hamit Altınok katıldı.

Burada da bir açılış konuşması yapan Ender Çolak, "Altınok Mühendislik'in en uzun soluklu iş ortaklarımızdan biri olarak Ankara, Konya ve Kayseri'den sonra bugün de Adana bölgesinde açtığı yeni mağazasında bölgenin önemli iklimlendirme üslerinden biri olacağından hiç şüphem yok. Bölge, girişimciliğin ve konut yatırımlarının hayli yüksek olduğu son derece hareketli bir bölgemiz. Bölgenin potansiyelini, değişen tüketici alışkanlıkları doğrultusunda çevreci teknolojisi ile öne çıkan ısı pompası ürün grubunda da göreceğimizi düşünüyorum. Baymak olarak geniş ürün gamımız ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti yaklaşımımızla bu değerli bölgeye en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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