Baykuş türü kukumav, eksi 6 derecede dondu
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Baykuş türü kukumav, eksi 6 derecede dondu

25.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:29
Baykuş türü kukumav, eksi 6 derecede dondu

BİNGÖL'ün hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Genç ilçesinde, baykuş türlerinden olan kukumav, donmuş olarak bulundu.

BİNGÖL'ün hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Genç ilçesinde, baykuş türlerinden olan kukumav, donmuş olarak bulundu. 

Genç ilçesinde yağan karın ardından soğuk hava, etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü ilçenin Kültür Mahallesi'nde, sabah iş yerini açmaya giden Gökhan Gökçe, baykuş türlerinden olan kukumavı donmuş olarak buldu. Gökçe, baykuşu alarak, götürdüğü boş arazide toprağa gömdü. 


Baykuş türü kukumav, eksi 6 derecede dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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