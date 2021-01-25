Baykuş türü kukumav, eksi 6 derecede dondu
25.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:29
BİNGÖL'ün hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Genç ilçesinde, baykuş türlerinden olan kukumav, donmuş olarak bulundu.
BİNGÖL'ün hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Genç ilçesinde, baykuş türlerinden olan kukumav, donmuş olarak bulundu.
Genç ilçesinde yağan karın ardından soğuk hava, etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü ilçenin Kültür Mahallesi'nde, sabah iş yerini açmaya giden Gökhan Gökçe, baykuş türlerinden olan kukumavı donmuş olarak buldu. Gökçe, baykuşu alarak, götürdüğü boş arazide toprağa gömdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL