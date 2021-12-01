Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin adı memleketi Nevşehir'de yaşatılacak

NEVŞEHİR (AA) - Bursa'da hafta sonu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllülerinden Baykar'da görev yapan uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin Nevşehir'de bir parka verildi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Tarık Kesekci'nin adı kent merkezindeki Gülbahçe Parkı'na verildi.

Belediye meclisi çeşitli konuları görüşmek üzere Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın önergesiyle Gülbahçe Parkı'nın isim değişikliği konusu gündeme alındı.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle parkın isminin Tarık Kesekci Parkı olarak değiştirilmesi kabul edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet