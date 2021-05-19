Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: " Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı"
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildirdi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildirdi.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi"
Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz