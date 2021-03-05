Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: "Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun komutanım"
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Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar: "Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun komutanım"

05.03.2021 00:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:24
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar:

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve askerler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve askerler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar, Twitter'da yaptığı açıklamada, "2010'da SİHA'larımızı gelişimi sırasında bölgede tanıştığım Osman Erbaş Paşamız ve kahraman askerleri Bitlis'teki helikopter kazasında şehadete ulaştı. Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı.

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım. Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım. Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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