Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu - Haberler

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Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu

AA - Ekonomi
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin 40 bin 100 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin 40 bin 100 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu duyurdu

AA / Ekonomi

Selçuk Bayraktar, Twitter, Baykar, Ekonomi, Haberler

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