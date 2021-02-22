Türk SİHA'ları, 300 bin saat uçuşu geride bıraktı

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız (SİHA) 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin" dedi.

Bayraktar TB2 SİHA'larını geliştiren Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirilen milli ve özgün Bayraktar TB2 SİHA'larımız gökyüzünde 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Her daim milletin emrinde, nice yüz binlerce saate" denildi.

Baykar'ın bu paylaşımını yeniden paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise, "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı