Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne yeni alanlar dahil edildi
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Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne yeni alanlar dahil edildi

Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne yeni alanlar dahil edildi
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki şirkete ait bir alan dahil edildi.

Baykar Makina Sanayi ve Ticaretİstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki şirkete ait bir alan dahil edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ mülkiyetinde bulunan bir alanın, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Bölgeye dahil edilen alanın sınırlarına ilişkin harita da Karar ekinde yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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