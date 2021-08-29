Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1)
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Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1)

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın konuşması TEKİRDAĞ - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın konuşması TEKİRDAĞ - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1)
Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1)
Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1)
Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1)
Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)
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Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1) - Haberler
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