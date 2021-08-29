Son dakika haber! Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Selçuk Bayraktar (1)
Son dakika gündem haberine göre Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın konuşması TEKİRDAĞ - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın konuşması TEKİRDAĞ - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu