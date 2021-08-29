Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler
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Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması TEKİRDAĞ - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması TEKİRDAĞ - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler
Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler
Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler
Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler
Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler - Haberler
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