Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması TEKİRDAĞ - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması TEKİRDAĞ - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu