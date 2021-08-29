Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Genelkurmay Başkanı Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması TEKİRDAĞ - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.