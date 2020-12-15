Baykan Kaymakamlığına HES kodu zorunluluğu getirildi
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Baykan Kaymakamlığına HES kodu zorunluluğu getirildi

15.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:39
Baykan Kaymakamlığına HES kodu zorunluluğu getirildi

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında Baykan Kaymakamlığına HES kodu zorunluluğu getirildi.

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında Baykan Kaymakamlığına HES kodu zorunluluğu getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla hükümet konağına girişlerde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

HES kodu olmayanların kaymakamlık binasına girmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için HES kodu temin ederek gelmeleri gerektiğini kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:39:35. #1.15#
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