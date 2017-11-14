Baykan Kaymakamından Niğde Belediye Başkanına Ziyaret

Siirt Baykan Kaymakamı Cuma Çotu, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret etti.



Siirt Baykan Kaymakamı Cuma Çotu, Baykan AK Parti İlçe Başkanı Nimetullah Gönül ile birlikte Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Cuma Çotu ve Baykan AK Parti İlçe Başkanı Nimetullah Gönül Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ile sohbet ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.



Belediye Başkanı Rifat Özkan ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Kaymakam Cuma Çotu ve Baykan AK Parti İlçe Başkanı Nimetullah Gönül'e teşekkür etti. - NİĞDE