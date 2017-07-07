Baykan Kaymakamı'nın Aracına Bombalı Saldırı - Ek Fotoğraf

Baykan Kaymakamı'nın Aracına Bombalı Saldırı - Ek Fotoğraf

Baykan Kaymakamı'nın Aracına Bombalı Saldırı - Ek Fotoğraf