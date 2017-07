Baykan Kaymakamı'nın Aracına Bombalı Saldırı (1)

SİİRT'in Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği yapan Mehmet Kocabey'in makam aracının geçişi sırasında önceden PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada can kaybı olmazken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Baykan ilçe Kaymakamı olan ve DBP'li Belediye başkanının görevden alınmasından sonra Belediye Başkan Vekilliği de yapan Mehmet Kocabey, sabah Yarımca Jandarma Karakolu'nu ziyarete gitti. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in makam aracı geçerken infilak ettirildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik'te yaşanan gelişme üzerine Baykan ilçesine gitti. - Siirt