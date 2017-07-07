Baykan Kaymakamı Kocabey'e Yönelik Terör Saldırısı

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey'e yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili jandarma ve emniyet ekiplerince başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.



Operasyonda, şu ana kadar 26 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.