Baykan Kaymakamı Kocabey'e Yönelik Terör Saldırısı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütü PKK mensuplarınca Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e saldırı düzenlenen bölgede inceleme yaptı.



Vali Atik, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey'e yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen, can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği saldırıyla ilgili ziyaretinin ardından Kaymakamlıktan ayrıldı.



Kocabey ile binadan çıkan Vali Atik'i, ellerinde Türk bayraklarıyla dışarıda bekleyen ve terör örgütü aleyhine sloganlar atan grup karşıladı.



Kendilerine destek veren vatandaşlarla görüşen Atik, saldırıyı gerçekleştirenlere asla fırsat vermeyeceklerini söyledi.



Atik, daha sonra beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren ve diğer yetkililerle saldırının düzenlendiği, ilçe merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Yarımca köyüne geçti.



Burada yetkililerden saldırıya ilişkin bilgi alan Atik, devlete uzanan eli daha kalkmadan kıracaklarını belirtti.



Hain saldırıyı düzenleyenleri mutlaka bulacaklarını vurgulayan Atik, teröristlerin en ağır şekilde cezalandıracaklarını dile getirdi.



Atik, daha sonra Yarımca Jandarma Karakol Komutanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıya katıldı.



Öte yandan, jandarma ekiplerince başlatılan, güvenlik korucularının da katılımıyla yürütülen operasyon sürüyor.