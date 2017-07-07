Baykan Kaymakamı Kocabey'e Yönelik Terör Saldırısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Baykan ilçesinde Kaymakam Mehmet Kocabey'e yönelik terör saldırısına ilişkin, "Hem Kaymakamımızda hem de personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil." dedi.



Soylu, Vi·layetler Evi·'nde düzenlenen "Göç İdaresi· Genel Müdürlüğü İsti·şare Toplantısı"nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Siirt'in Baykan ilçesinde Kaymakam Mehmet Kocabey'e yönelik terör saldırısıyla ilgili soru üzerine Soylu, "Sabah 08.45 sıralarında Baykan Kaymakamımız Mehmet Kocabey'e, Yarımca civarında yol kontrolünü yapabilmek, oradaki inşaat işlerinin nasıl gittiğini takip edebilmek için oraya intikal etmek üzereyken yola döşenmiş bir el yapımı patlayıcı ile zarar verilmek istendi. Allah'a çok şükür hem Kaymakamımızda hem de personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Tabii bir de orada bütün arkadaşlarımızda zırhlı araçlar var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.



Kaymakam Kocabey ile olaydan sonraki ilk saatlerde telefonda konuştuğunu bildiren Soylu, "Gayet sağlıklı, Valimiz de hemen yanı başında. Vali Bey de başka bir yere intikal etmek üzereydi, olay olunca hemen oraya geçtiler. Allah'a çok şükürler olsun. Tabii terör örgütüne karşı yürütülen bu büyük mücadelede hem sabrımızı zorlamaya hem de ortaya koymuş olduğumuz bu kararlılığı etkilemeye çalışacaklardır. Bunlar beklediğimiz şeylerdir ama ne kararlılığımızda ne de sabrımızda herhangi bir farklılık söz konusu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Yüzbaşımızın kanı yerde kalmadı"



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 20 Haziran'daki terör saldırısında Yüzbaşı Murat Üçöz'ün şehit olduğunu hatırlatan Soylu, "20 Haziran'da Hakkari'de çok iyi yetişmiş vatan evladını kaybetmiştik, Murat Üçöz Yüzbaşımız. Çukurca Jandarma Komando Taburumuz bu gece yaptığı operasyonla fail olan iki kişiyi etkisiz hale getirdi. Yani Yüzbaşımızın da kanı yerde kalmamış oldu. Biz büyük bir milletiz, gereğini de yerine getireceğiz, getirmeye de devam ediyoruz. Bu olayda da operasyon hemen başladı. Faillerle ilgili gerekli aramalar yapılıyor. Merak etmeyin onlar da bulunacak, gereği yerine getirilecektir."ifadelerini kullandı.