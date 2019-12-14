14.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:57

Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan İlçesine bağlı Tandır Dağı Kalemis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; bol miktarda gıda ve yaşamsal ile örgütsel dokümanların ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Mehmet Yücel DURAKBAYKAN (Siirt), (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu