Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

13.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:11
Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

SİİRT'in ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

İl Komutanlığı ekiplerince Baykan İlçesine bağlı Tandır Dağı/ Kalemis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; bol miktarda gıda ve yaşamsal ile örgütsel dokümanların ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.


Kaynak: DHA
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