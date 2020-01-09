Baykan'da köy okulu öğrencileri çevre temizliği yaptı
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Baykan'da köy okulu öğrencileri çevre temizliği yaptı

Baykan'ın Karakaya köyünde öğrenciler çevre temizliği yaptı.

09.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:44
Baykan'da köy okulu öğrencileri çevre temizliği yaptı

'ın köyünde öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Okul müdürü Servet Baysal, farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilerle köyde çöp topladıklarını söyledi.

Köyün sokaklarını temizlediklerini belirten Baysal, "'Amacımız, temizlik değerine ilişkin farkındalık oluşturmak, bunun yanında da çevreye örnek olmak. Amacımıza ulaştığımı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz etkinliğe severek katıldı." dedi.

Kaynak: AA
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