Baykan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

25.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:22

AK Parti Siirt İl Başkanlığı Baykan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç beraberinde bir grup partili ile ilçede ziyaret ettiği ihtiyaç sahibi 7 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu.

Engelli Deniz Erdem'e akülü tekerlekli sandalye, çocuklara da oyuncak hediye eden Olgaç, parti olarak vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA