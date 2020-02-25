Baykan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım
AK Parti Siirt İl Başkanlığı Baykan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.
AK Parti Siirt İl Başkanlığı Baykan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.
AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç beraberinde bir grup partili ile ilçede ziyaret ettiği ihtiyaç sahibi 7 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu.
Engelli Deniz Erdem'e akülü tekerlekli sandalye, çocuklara da oyuncak hediye eden Olgaç, parti olarak vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını söyledi.
Kaynak: AA