Baykan'da dezenfekte çalışması sürüyor
Siirt'in Baykan ilçesinin Ziyaret ve Atabağı beldelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları, camiler, kahvehaneler ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.
18.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:10
Siirt'in Baykan ilçesinin Ziyaret ve Atabağı beldelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları, camiler, kahvehaneler ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.
Baykan, Ziyaret ve Atabağı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ve beldelerdeki kamu kurumları, camilerin mihrap ve minber bölümleri ile lavabolarını, kahvehaneler, Hz. Veysel Karani Türbesi, toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.
Ekipler, ayrıca bazı okullarda da dezenfekte çalışması yürüttü.
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Kaynak: AA