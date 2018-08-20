Baykan 13 Milyon Liralık Yatırımla İçme Suyuna Kavuştu (1)

ALİ TEPE - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt'in Baykan Belediyesince yapılan 13 milyon liralık yatırımı sayesinde vatandaşlar, sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Baykan Kaymakamı Cuma Çotu'nun öncülüğünde ilçede rutin belediyecilik hizmetlerini yanı sıra toplumun her kesiminin yaşamına dokunacak projeler de hayata geçiriliyor.

Başarılı terör operasyonlarının ardından bölgenin yanı sıra ilçede de sağlanan huzur ortamıyla ilçenin su sorununa neşter vuruldu. Günün ancak belirli saatlerinde su yüzü gören vatandaşlar, artık kesintisiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçede huzur hakim

Baykan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Cuma Çotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede huzurun hakim olduğunu, çalışmalarında vatandaşları odak noktası olarak belirlediklerini söyledi.

"Her şeyden önce Baykan'ımız artık halkın, kendi parasını yasa dışı yollarla dağa, terör örgütlerine aktaran bir yapıdan kurtuldu. Vatandaşımız, asayiş, güvenlik ve huzurun sağlandığı ilçemizde yaşama şansına şükürler olsun kavuştu." diyen Çotu, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı formüller geliştirmeyi ve işler yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

İlk hizmet sırasına ilçe merkezi ve Veysel Karani beldesinde içme suyu problemini koyduklarını vurgulayan Çotu, şöyle konuştu:

"Baykan ve Veysel Karani beldesinin içme suyu günde 4-6 saat arasında verilmekte iken yaptığımız çalışmalar sonucu şu anda 24 saat esaslı temiz içme suyumuz tedarik edilmiş oldu. İçme suyumuz Bitlis il sınırları içerisinde yaklaşık 25 kilometre mesafeden geldi. 13 milyon liralık bir ödenek bu iş için harcandı. Şu anda vatandaşlarımızın evinde 24 saat temiz içme suyu akmaya başladı."

Kadınlara yönelik çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatan Çotu, kadınların kendi kişisel gelişimleri için kurs veya bir araya gelip muhabbet edecekleri bir ortamın eksikliğini yaşadığını, üç katlı atıl binayı düzenleyerek "Kadın Evi" yaptıklarını bildirdi.

Kadınların bu evi çok yoğun ve mutlu bir şekilde kullandığını, sürekli olumlu geri dönüşümde bulunduklarını anlatan Çotu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bitlis yolu üzerinde mesire alanı 10 yıldır bakımsızdı. Mesire alanımız bakımsızlıktan çöplük haline gelmiş, iyice kötüleşmişti. GAP idaresinden temin ettiğimiz ödenekle burayı yeniden projelendirdik, ihalesini tamamladık. Şu anda müteahhit firma çalışıyor. Kent ormanı mesire alanımızı tekrar eski günlerine yakışır hale şükürler olsun dönüştürdük. Orayı da bir işletmeciye vermek suretiyle halkımızın hizmetine sunacağız."

Yeni hizmet binası

Baykan'ın köklü bir ilçe olduğunu fakat vatandaşa yakışır bir belediye hizmet binası olmadığını belirten Çotu, şimdiki belediye binasının neredeyse bir gecekondu görünümünde olduğunu dile getirdi.

Çotu, "Maalesef hem personelimiz burada hizmet veriyor hem de vatandaşımız hizmet almak zorunda kalıyordu. Burayı da projelendirdik, gerekli müracaatımızı yaparak, ödeneğimizi de temin ettik ve ihale işlemlerimizi sonuçlandırdık. Hizmet binamızın ilk 3 katı belediye hizmetleri için kullanılacak, son katı hem nikah hem tiyatro salonu hem de bütün ilçemizin geneline hitap edecek bir konferans salonu olacak şekilde projelendirdik. İnşallah 4 ay sonra belediye hizmet binamız da temin edilmiş olacak." diye konuştu.

İlçede daha önce çocuk parkı yoktu

İlçede çocukları da unutmadıklarını, daha önce çocuklar için park bulunmadığına işaret eden Çotu, görevlendirme yapılan belediye ile çocuklarının da yüzünün güldüğünü, 2 parkın yapımının tamamlandığını, 2'sinin yapımının sürdüğünü bildirdi.

Çotu, "Amacımız, vatandaşımızın hiçbir adaletsizliğe, ayrımcılığa uğramadan, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır. Belediye hizmetlerini hiçbir vatandaşımızı ayrıma tabi tutmadan onlara sunmaktır. Buna da inşallah muvaffak olacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar hizmetlerden memnun

Vatandaşlardan Yusuf Özger de ilçede daha önce yapılmayan hizmetin yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Allah razı olsun kaymakamımızdan. Baykan'da ne kadar boş arsa bulduysa hemen yeşil alan, park, ailelerin rahat bir şekilde oturabileceği yerler yapıyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin, inşallah belediye başkanımız da olur. Baykan'ın 50 yıllık su ve imar sorunu çözüldü, her yer yeşil alan oluyor. Huzurluyuz, rahat bir şekilde istediğimiz saatte eve gidip gelebiliyoruz. Hayatım boyunca Baykan'da böyle bir hizmet görmedim. Allah devletimizden ve kaymakamımızdan razı olsun."

Vatandaşlardan Doğan Can EErdem ise belediye çalışmalarını yerinde bulduğunu, eskiye oranla büyük değişimlerin yaşandığını söyledi.

İlçenin birçok sorunun çözüldüğünü ifade eden Erdem, "İlçemizin 50 yıllık su sorunu vardı, kaymakamımız artık bunu halletti ve sularımız kesilmiyor. Önceden belediyede saat 21.00'den sonra sular kesilecek diye sürekli anons yapılırdı ama bugün 24 saat suya erişebiliyoruz. Hem de daha iyi ve daha temiz koşullarda." ifadelerini kullandı.