Baykal, Berberoğlu ve Şener'in Hangi İlden Aday Oldukları Belli Oldu

24 Haziran genel seçimleri için CHP'nin milletvekili adayları listesi belli oldu. Deniz Baykal, Enis Berberoğlu ve Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olacakları yönündeki sorularda cevabını buldu.

ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL'DAN ADAY OLDU

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday olması dikkat çekti.

BAYKAL GELENEĞİ BOZMADI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren ve sağlık sorunları hala devam eden CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya'dan birinci sırada milletvekili adayı oldu.

ABDÜLLATİF ŞENER KONYA'DAN ADAY OLDU

CHP'ye yeni transfer olan eski AK Parti'li Bakan Abdüllatif Şener ise Konya birinci sıradan milletvekili adayı oldu.