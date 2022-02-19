Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı - Haberler
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Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

Bayırköyspor yarın oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bayırköyspor yarın oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 12'inci haftasında Bilecik'in iki takımı Vitraspor- Bayırköyspor yarın 13: 00'da Bozüyük 1 Nolu İlçe Stadında karşı karşıya gelecek. Ligde 19'ar puanla 4 ve 5'inci sıraları paylaşan bu iki takımın zorlu mücadelesi öncesi Bayırköyspor son hazırlıklarını tamamladı. İdmanda oyuncuların neşesi gözlerden kaçmadan, bu önemli mücadelede parola 3 puan olarak belirlendi.

Öte yandan ligde Bilecik temsilcisi iki tamından biri lig sonunda sıralama gözetmeden puanı daha düşük olan Bilecik 1. Amatör Lig'e düşecek. - BİLECİK

Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Spor, Haberler

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