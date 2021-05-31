Bayırköy'de yabani otlarla mücadele çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayırköy'de yabani otlarla mücadele çalışması

Bayırköy'de yabani otlarla mücadele çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bayırköy Belde Belediyesi tarafından yabani otlarla mücadele amacıyla park, bahçe ve yol kenarlarında ilaçlama çalışması yaptı.

Bayırköy Belde Belediyesi tarafından yabani otlarla mücadele amacıyla park, bahçe ve yol kenarlarında ilaçlama çalışması yaptı.

Belde merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk parkları, bahçe ve yol kenarlarında yabani otlarla mücadele amacıyla ilaçlama çalışması yaptı. Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına da hız verecek olan ekipler, belde halkını hayvanlarını park, bahçe ve yol kenarlarında otlatmamalarını istediler. - BİLECİK

Bayırköy'de yabani otlarla mücadele çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayırköy'de yabani otlarla mücadele çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 13:40:06. #1.11#

title