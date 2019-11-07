Bayırköy'de TYP kapsamında çalışanların süresi doldu

07.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:24

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi'nde Toplum Yararına Çalışma Programı(TYP) kapsamında 16 adet çalışanın çalışma süreleri sona erdi.



Bayırköy belde halkına, istihdam sağlamak amacıyla, İŞKUR işbirliği ile ortaklaşa yürütülen TYP kapsamında çalışan vatandaşlar kendilerine iş sahası açtıklarından dolayı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede dönem, dönem İŞKUR ile TYP programı kapsamında belde halkına istihdam imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, bu tür projelerin devam edeceğini söyleyip, çalışanlara teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA