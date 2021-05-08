Bayırköy'de park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışması

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde belediye tarafından park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışması yapıldı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde belediye tarafından park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışması yapıldı.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Beldemizdeki park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışmalarımıza ayrıca giriş ve çıkış yollarımızdaki peyzaj düzenlemelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Daha güzel daha yaşanabilir bir Bayırköy için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı