Bayırköy'de çevre temizleme çalışmaları

05.10.2019 14:00

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre temizleme çalışmaları devam ediyor.



Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Beldemizdeki çevre temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Belde girişinde bulunan bilbordlarda meydana gelen kirlilik ve beldemiz girişinde yer alan ve çalışmalarımızda, ilke edindiğimiz, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' sözünün bulunduğu bölgelerin boya ve temizliği ekiplerimizce yapılmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA