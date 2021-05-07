Bayırköy'de alt yapı çalışmaları
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Bayırköy'de alt yapı çalışmaları

Bayırköy'de alt yapı çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde belediye tarafından yapılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde belediye tarafından yapılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, çalışmaları yerinde inceleyerek, "Beldemizde imar uygulaması yaptığımız bölgelerdeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledik. Birinci etapta kanalizasyon hatlarını gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda üstün gayret gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Bayırköy'de alt yapı çalışmaları
Bayırköy'de alt yapı çalışmaları
Bayırköy'de alt yapı çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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