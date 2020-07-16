Bayırköy'de 15 Temmuz ve tüm şehitler için mevlit okutuldu
BİLECİK (İHA) – Bayırköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler için mevlit okutuldu.
16.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:16
BİLECİK (İHA) – Bayırköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler için mevlit okutuldu.
Mevlit programı, Bayırköy Beldesi öncülüğünde Bayırköy Belde Cami'nde düzenlendi. 15 Temmuz ve tüm şehitler için okunan mevlidin ardından Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, cemaate pilav ve ayran ikram etti. Yaman, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde aziz şehitlerimiz anısına beldemiz caminde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Mevlid-i Şerif okutuldu. Allah kabul etsin inşallah. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA