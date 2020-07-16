Bayırköy'de 15 Temmuz ve tüm şehitler için mevlit okutuldu BİLECİK (İHA) – Bayırköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler için mevlit okutuldu.

BİLECİK (İHA) – Bayırköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler için mevlit okutuldu. Mevlit programı, Bayırköy Beldesi öncülüğünde Bayırköy Belde Cami'nde düzenlendi. 15 Temmuz ve tüm şehitler için okunan mevlidin ardından Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, cemaate pilav ve ayran ikram etti. Yaman, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde aziz şehitlerimiz anısına beldemiz caminde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Mevlid-i Şerif okutuldu. Allah kabul etsin inşallah. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi. - BİLECİK Kaynak: İHA