Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı.
11.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:23
Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı sonunda açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde şubat ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA