Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

07.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:23
Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Beldemizdeki Kasım ayı olağan meclis toplantısını yaptık. Toplantımızda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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