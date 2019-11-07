Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Beldemizdeki Kasım ayı olağan meclis toplantısını yaptık. Toplantımızda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK