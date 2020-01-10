Bayırköy Belediyesi İmar Komisyonu toplandı
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Bayırköy Belediyesi İmar Komisyonu toplandı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi İmar Komisyonu, Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında toplandı.

10.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:40
Bayırköy Belediyesi İmar Komisyonu toplandı

'in Belde Belediyesi İmar Komisyonu, Belediye Başkanı başkanlığında toplandı.


Toplantıda metruk binalarla ilgili daha önce yıkım kararları alınan binaların yıkımlarının hızlandırılması ve beldede metruk niteliği olan binaların incelenerek, tebligatlarının yapılıp yıkım kararlarının alınmasıyla ilgili kararlar alındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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