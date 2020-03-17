Bayırköy Belde Beledi Başkanı Yaman'dan vatandaşlara uyarılar
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Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Güncel

Bayırköy Belde Beledi Başkanı Yaman'dan vatandaşlara uyarılar

Bilecik'in Bayırköy Belde Beledi Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara koronovirüs konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

17.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:20
Bayırköy Belde Beledi Başkanı Yaman'dan vatandaşlara uyarılar

Bilecik'in Bayırköy Belde Beledi Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara koronovirüs konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.


Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapında pandemi (salgın) olarak yayılan Covit-19 (koronavirüsü) gerekli tedbirlerin alınmasıyla Türkiye'de yayılmasının önüne geçildiğini söyledi. Umre gelenlerini 14 gün süreyle evlerinden dışarıya çıkmamaları söyleyen Başkan Yaman sözlerine öyle devam etti;


"14 gün süreyle sosyal aktivitelerde bulunmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri istiyoruz. Ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımızın telefonla aramaları önemle rica olunur. Ayrıca, Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler çerçevesinde,vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını aile sağlığı merkezlerine ve hastanelere gitmeden haziran ayına kadar eczanelerden temin edilebilecek olup, biten raporlarda bu tarihe kadar uzamış sayılacaktır. Vatandaşlarımızda ateş,öksürük,solunum sıkıntısı olduğunda evlerinden çıkmayarak "Alo 184 Koronavirüs Danışma Hattını" arayarak sağlıkları konusunda bilgi alabilirler." - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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