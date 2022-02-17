Bayırbucak Türkmenlerinden İdlib'e yakacak yardımı

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, Suriye'nin İdlib bölgesine 50 ton yakacak yardımı gönderdi.

İlçedeki Geçici Barınma Merkezi ve evlerde kalan Türkmenler, İdlib'de zorlu kış şartlarında yaşamını sürdüren aileler için kendi aralarında yardım çalışması başlattı.

Toplanan yardımlarla alınan 50 ton pirina türü yakıt, Türkiye sınırında çadırlarda yaşayan ailelere dağıtıldı.