Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha buruk karşılıyor
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Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha buruk karşılıyor

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Kültür Sanat
Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha buruk karşılıyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeli Bayırbucak Türkmenleri, bir ramazana daha vatanlarından ve akrabalarından uzakta girmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeli Bayırbucak Türkmenleri, bir ramazana daha vatanlarından ve akrabalarından uzakta girmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden ve 9 yıldır Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamlarını devam ettiren 3 bin 500 Bayırbucak Türkmeni aile, ramazan hazırlıkları yapıyor.

Bir yandan ramazan telaşı yaşayan Türkmen aileler, bir yandan da vatanları ve akrabalarından uzakta ramazanı karşılamanın burukluğunu hissediyor.

Geçici Barınma Merkezi sakinlerinden Ali Mollamusa, AA muhabirine, bu yıl 10'uncu ramazanı ülkelerinden uzakta geçireceklerini söyledi.

Bu ramazanda da bol bol dua edeceklerini aktaran Mollamusa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür Türkiye devleti ve Türk milleti bize kucak açtı. Ramazanın gelmesi tabii ki insana huzur veriyor. Bol bol dua edeceğiz. Allah'a şükür bir ramazana daha ulaştık. Bizim için ramazanlar orada bir başkaydı, burada bambaşka. Burada ramazanlar hüzün dolu geçiyor çünkü Suriye tarafında kalan akrabalarımız, arkadaşlarımız var. Çok sıkıntı içerisindeler, acaba nasıl bir ramazan geçirecekler, bilemiyoruz. Türkiye bizim için kamplar kurdu, Allah razı olsun ancak köylerimizdeki ramazanları özlüyoruz. Oradayken geleneklerimiz vardı, onları yerine getiriyorduk. Burada bir yanımızda acı varken bu mümkün olmuyor."

Kamplarda her türlü hizmetten faydalandıklarını dile getiren Mollamusa, her ne olursa olsun insanın köyünü, akrabalarını özlediğini anlattı.

Fatma Bozoğlan da ailesiyle 9 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini kaydetti.

Burayı ikinci vatan olarak gördüklerini ifade eden Bozoğlan, "Ramazan gelince hüzün doluyoruz. Oradaki ramazanları burada yaşamıyoruz çünkü köyümüzden uzaktayız. Türkiye'den Allah razı olsun, burada zorluk geçirmedik, çok memnunuz buradan. Vatandan uzakta zor da olsa günler geçiyor. Dileğimiz, diğer ramazanı köyümüzde geçiririz." dedi.

"Hayatımın yarısını Türkiye'de geçirdim sayılır"

20 yaşındaki İbrahim Mollamusa da Türkiye'ye geldiğinde 12 yaşında olduğunu söyledi.

Çocukluğunun geçtiği yerleri çok özlediğini anlatan Mollamusa, "Çok şükür burada güvenli yaşıyoruz. Üniversitede okuyorum ancak köyümü de çok özledim. Ben hayatımın yarısını Türkiye'de, yarısını Suriye'de geçirdim, diyebilirim. Türkiye'ye geldik geleli bir kez köyüme gidebildim. Çocukluğumun geçtiği yerleri özledim. Bu ramazan da bu sebeple buruk geçiyor. Allah'a duamız, bir an önce köyümüze geri dönmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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