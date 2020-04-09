Bayırbucak Türkmeni kadınlar, ürettikleri maskeleri kaymakamlığa teslim etti Hatay'ın Yayladağı ilçesinde eşlerini kaybeden Bayırbucak Türkmeni kadınlar, gönüllü olarak ürettikleri 2 bin maskeyi Yayladağı Kaymakamlığı'na teslim etti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde eşlerini kaybeden Bayırbucak Türkmeni kadınlar, gönüllü olarak ürettikleri 2 bin maskeyi Yayladağı Kaymakamlığı'na teslim etti.

Geçtiğimiz yıllarda açılan kurslarda terzilik eğitimi alan 9 Bayırbucak Türkmeni kadın, korona virüs nedeniyle ortaya çıkan maske ihtiyacının karşılanmasına destek için harekete geçti. Bir hayırseverin bağışladığı maske kumaşı ve lastiklerini ilçedeki bir terzihanede diken kadınlar, hazır ettiği 2 bine yakın maskeyi gerekli dezenfektan işlemlerinin ardından Yayladağı İlçe Kaymakamlığına teslim etti. Atölyenin ustabaşı Bayırbucak Türkmeni Muhammed Sakallı, korona virüs salgını sonrası ülkeye bir şekilde destek olmak istediklerin belirterek, "Çok şükür bir hayırsever bize malzemeleri bağışladı. Şuan üretime başladık. İlk ürünleri de teslim ettik. Günde yaklaşık 2 bin maske üretecek potansiyelimiz var" dedi.

Sakallı, malzeme ihtiyaçlarının karşılandığı takdirde gönüllü olarak maske üretmeye devam edebileceklerini söyledi. - HATAY

Kaynak: İHA