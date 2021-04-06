Bayırbucak Türkmen Cephesi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Bayırbucak Türkmen Cephesi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Bayırbucak Türkmen Cephesi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye'deki Suriye Türkmenleri tarafından oluşturulan Bayırbucak Türkmen Cephesi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'deki Suriye Türkmenleri tarafından oluşturulan Bayırbucak Türkmen Cephesi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayırbucak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammet Ceren, mesajında, AA'nın Suriye savaşı başından bu yana mazlumların sesini duyurmada önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin yerli ve milli haber kaynağı AA'nın, dünyanın her köşesinden yayınladıkları haberlerle en etkili haber ajanslarından birisi haline geldiğini aktaran Ceren, "Yalnızca Suriye'de değil, tüm mazlum coğrafyalarda gerçekleri dünyaya duyuruyor. Doğru haber denince akla gelen AA'nın 101. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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