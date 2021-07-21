Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor
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Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor

Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinin turistik ve kırsal Bayır Mahallesi'nde bulunan ve mahallenin simgesi haline gelen asırlık çınar ağacı ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin turistik ve kırsal Bayır Mahallesi'nde bulunan ve mahallenin simgesi haline gelen asırlık çınar ağacı ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Marmaris'e 30 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'nde bulunan Anıtlar Kurulu tarafından 'anıt ağaç' olarak tescillenen ve tahminlere göre 2 bin yıllık olan çınar ağacı yıllara meydan okuyor. Birkaç yıl önce aşırı rüzgardan dalları zarar gören ağaç tüm heybeti ile köy meydanında ziyaretçilerini ağırlıyor. 1995 yılında anıt ağaç olarak tescil edilen tarihi çınar ağacına mahalleli gözü gibi bakıyor. Ağaç yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Batıl inanca göre de 20 asırlık ağacın etrafından beş tur atan mutlu bir haber alıyor ya da tıpkı çınar ağacı gibi uzun ömürlü olacağına inanılıyor.

İstanbul'dan ailesi ile tatile gelen Ece Koptagel, "Ailemle İstanbul'dan bayram tatiline geldik, ağacın bilgilerini hemen okudum buradan birileri de ağacın etrafında 5 tur dönersem mutlu haber alacağımı söyleyince ben de denileni yaptım. İnşallah denilen gibi güzel haberler alırım" dedi.

Başka bir ziyaretçi Zehra Çakın da, "45 yaşındayım ve hayatımda ilk defa Marmaris'e geldim. Resmen aşık oldum, hele bu ağacın bu kadar uzun ömürlü olduğunu öğrenince çok duygulandım" şeklinde konuştu.

Zeliha Çetinkaya ise, "Marmaris turuna çıkalım dedik ağacın da öyküsünü duymuştum gelip görmek istedim. Gerçekten çok etkileyici bence herkes ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı.

Anıt ağacın etrafında kurulan çay bahçelerinde ise mahalleli kadınların yaptıkları gözlemeler ve dağlardan topladıkları kekik, adaçayı gibi ürünler satılıyor. Ağaç, Bayır Mahallesi'nin hem simgesi hem de gelir kaynağı olmuş durumda.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor
Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor
Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor
Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor
Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor
Bayır Mahallesi'nin simgesi çınar ağacı asırlara meydan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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