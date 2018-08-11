Bayır: "Dik Duruşumuzdan Ödün Vermeyeceğiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Başkanı Taner Bayır, hükümetin açıkladığı yeni ekonomik modelini desteklediklerini belirtti.

MÜSİAD Başkanı Taner Bayır, 'Yeni Ekonomi Modeli' ile ilgili yaptığı açıklamada MÜSİAD olarak Türkiye'nin maruz kaldığı hiçbir ekonomik oyunları en ağır şekilde kınadıklarını belirterek, "Kararlı duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz" dedi.

Milli ekonomiyi hedef alan tüm saldırılara karşı ekonomi yönetiminin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Bayır, "Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD'ın bu mücadelede üzerine düşen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu ifade den başkan Taner Bayır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MÜSİAD olarak son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Sayın Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye'nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır." - ERZURUM