Bayındırspor transfere başladı
Geçen sezonu kayıp olarak gören ve iki sene önce yakaladığı şampiyonluğu tekrar etmek isteyen İzmir'in Süper Amatör Ligi ekibi Bayındırspor, yeni sezon çalışmalarına başladı.
Sezonun ilk transferini son iki sezonda formasını giyen Raşitcan Taşbölen ile yapan sarı kırmızılılar transferlerin devam edeceğinin de sinyalini verdi.
Raşitcan Taşbölen imza töreninde yaptığı açıklamada "2017-2018 sezonunda yarım kalan şampiyonluk hikayemizi tamamlamaya geldim" dedi
Kaynak: Bültenler
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