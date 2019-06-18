Bayındırspor transfere başladı

Sezonun ilk transferini son iki sezonda formasını giyen Raşitcan Taşbölen ile yapan sarı kırmızılılar transferlerin devam edeceğinin de sinyalini verdi.

Raşitcan Taşbölen imza töreninde yaptığı açıklamada "2017-2018 sezonunda yarım kalan şampiyonluk hikayemizi tamamlamaya geldim" dedi

Kaynak: Bültenler