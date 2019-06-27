Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı. Komisyon, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kameraların görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et