Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu toplandı
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu TBMM'de toplandı. Komisyon, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kameraların görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan/İHA)
Kaynak: İHA
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