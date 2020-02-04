Bayındırlı Sporculardan Bir Şampiyonluk Daha

04.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:49

Bayındır Belediyesi Güreş Takımı Sporcuları, geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de yapılan Yıldızlar Güreş Müsabakalarında toplamda 3 altın, 4 gümüş 3 bronz madalya kazanarak takım halinde kızlarda İl şampiyonu oldular. İkinci olanlar Aydın'da yapılacak olan bölge şampiyonasına ve üçüncü olanlar Bartın'da yapılacak olan turnuvaya katılmaya hak kazandılar.

Sporcular bugün Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret ederek kupalarını takdim etti ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ederek, başarıların devam edeceği sözünü verdi. Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Demirezen de ilçeyi gururlandırdığı için gençlere teşekkür etti ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler