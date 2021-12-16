FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Bayındırlı Öğrenciden Büyük Başarı Bayındırlı Öğrenciden Büyük Başarı

Bayındır Fatih İlkokulu 3/C sınıfı öğrencilerinden Mustafa Alper Bahçacı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İzmir Bilim Olimpiyatları eğitim sınavında matematik dalında üçüncü sınıflar arasında İzmir birincisi oldu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 yılından beri düzenlenen ve öğrencilerin bilime yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında öğrenciler çevrim içi olarak Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya ve Bilgisayar alanlarında dersler alarak bilim olimpiyatlarına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün Bayındır'a gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar Fatih İlkokulu ziyareti sırasında başarılı öğrenciyi tebrik etti ve hediye verdi.

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