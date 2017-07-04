Bayındırlı Kadınlardan Yassıca Ada Çıkartması

Daha önce düzenlenen gezilere katılma fırsatı bulamayan yaklaşık 300 Bayındırlı kadın sıcak havada püfür püfür bir gezi yaptılar ve doyasıya eğlendiler.

Urla açıklarında bulunan Yassıca Ada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tesis ve düzenlemelerle İzmirliler'in gözde tatil yerlerinden biri haline geldi. Yaz aylarında İzdeniz'in düzenlediği günü birlik vapur seferleri ile ulaşımın sağlandığı Yassıcaada, temiz mavi denizi ve sessiz ortamı ile büyük ilgi görüyor.