Bayındır Yeşilova deve güreşi şenliği yapıldı

BAYINDIR, İZMİR (Bültenler) - İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Çanakkale illerinden gelen namlı develer Yeşilova Güreş Arenası'nda mücadele etti. Deve güreşi tertip komitesi tarafından eşleştirmesi yapılan develer ayak, orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti.Güreş şenliğine Bayındır ve komşu ilçeler ile İzmir, Aydın illerinden deve güreşi severlerin yoğun katılımı vardı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen yaptığı açıklamada kültürü yaşatmak adına Belediye olarak güreş şenliklerine destek verdiklerini ifade etti.

Yeşilova Deve Güreşi Şenliği'ne Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Sonsöz, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kadan, İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, Belediye Meclis üyeleri katıldı.

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