Bayındır Şehir Sineması Açılıyor Söz verdiğimiz gibi

Bayındır Şehir Sinemamızı artık siz kıymetli hemşehrilerimiz için açıyoruz. İlk gösterim 3 Aralık Cuma günü Tüm Türkiye ile aynı anda vizyona girecek Aykut Enişte 2

Sinemamıza ve Şehrimize hep beraber sahip çıkalım. Hayırlı Uğurlu Olsun.

Seanslar 3 Aralık Cuma;

11. 00

13. 30

16. 00

18. 30

21. 00

Online bilet için:

https://www. biletiva. com/place/CINE_TOLIUM

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