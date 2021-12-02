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Bayındır Şehir Sineması Açılıyor

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Bayındır Şehir Sineması Açılıyor

Bayındır Şehir Sineması Açılıyor Söz verdiğimiz gibiBayındır Şehir Sinemamızı artık siz kıymetli hemşehrilerimiz için açıyoruz.

Bayındır Şehir Sineması Açılıyor Söz verdiğimiz gibi

Bayındır Şehir Sinemamızı artık siz kıymetli hemşehrilerimiz için açıyoruz. İlk gösterim 3 Aralık Cuma günü Tüm Türkiye ile aynı anda vizyona girecek Aykut Enişte 2

Sinemamıza ve Şehrimize hep beraber sahip çıkalım. Hayırlı Uğurlu Olsun.

Seanslar 3 Aralık Cuma;

11. 00

13. 30

16. 00

18. 30

21. 00

Online bilet için:

https://www. biletiva. com/place/CINE_TOLIUM

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