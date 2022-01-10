Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürlüğü'ne Tankut Tabak atandı

Türkiye İş Bankası'nda çeşitli kademelerde görev alan M. Tankut Tabak, Bayındır Sağlık Grubu'nda genel müdürlük görevine atandı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Grup şirketleri arasında yer alan ve 2022'de 30. yılını kutlayacak olan Bayındır Sağlık Grubu'nun yeni genel müdürü, Türkiye İş Bankası'nda yönetici olarak çeşitli kademelerde görev alan M. Tankut Tabak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabak, 30 yılda biriktirdiği kalite ve etik anlayışını bir kültüre dönüştüren ve bunu içinde yer aldığı Türkiye İş Bankası Grubu'nun değerleriyle harmanlayarak özel bir konuma sahip olan Bayındır Sağlık Grubu'nda göreve başlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Multidisipliner bir yönetim alanı olan sağlık hizmetleri üretiminin sürdürülebilirliği, farklı uzmanlık alanlarının uyumlu çalışması ile yakından ilgilidir. Bireysel başarılardan çok takım başarısına inanarak, sistemli, gönüllü, içselleştirilmiş, ortak akla dayalı çalışma tarzı ile süreçlerimizi dinamik yöneterek örnek sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Türk Sağlık Sektöründe 30. yılını kutlayacak olan Bayındır Sağlık Grubunun deneyimlerinden ve başarılarından kazandığı olgunlukla güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunarken, Grubu geleceğe hazırlamada en önemli sermayemiz yetkin ve uzman insan kaynağımız olacaktır."

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapan M. Tankut Tabak'ın Türkiye İş Bankası'ndaki yolculuğu, 1997 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda stajyer müfettiş yardımcısı görevi ile başladı. 2006 yılına kadar Türkiye İş Bankası'nın Türkiye genelindeki şubelerinin, genel müdürlük bölümlerinin ve iştiraklerinin denetimlerinde görev aldıktan sonra 2006'da insan kaynakları yönetimi bölümü müdür yardımcılığına atanan Tabak, 2009'da bölümün birim müdürlüğüne, 2017 yılında ise bölüm müdürlüğüne yükseldi.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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