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Bayındır Sağlık Grubu 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sağlık sponsoru oldu

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu, bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın dördüncü kez kez sağlık sponsoru oldu.

Bayındır Sağlık Grubu 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sağlık sponsoru oldu
23.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:06

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu, bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın dördüncü kez kez sağlık sponsoru oldu.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Kanlıca ve Kuruçeşme arası 6,5 kilometrelik parkurda tamamlandı. Bayındır Sağlık Grubu ise son üç yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın sağlık sponsoru olarak spora ve aktif yaşama desteğini bir kez daha sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, "Etik ve kaliteli hizmet sunma vizyonumuz içerisinde, sağlıklı yaşam ve spor bilincinin yaygınlaştırılması önem verdiğimiz hususlardan. Sporun bir yaşam biçimi olarak yıla yaygın sürekliliğine çok ciddi katkı sağlayan ve 32 yıldır Türkiye ve İstanbul'un küresel ölçekte tanıtılmasında büyük role sahip olan, 45 ülkeden sporcuların katıldığı bu uluslararası organizasyonda, bu yıl da 4. kez sağlık sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Benim de 8 yıldır yarışmacı olarak katılmaktan mutluluk duyduğum, rüzgarın ve akıntının yönüne ve şiddetine göre her sene ayrı bir deneyim ve heyecan barındıran bu organizasyon, bir açık deniz yarışı olmasının yanı sıra, bir strateji ve performans yarışı hüviyetinde. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kanlıca'dan başlayan ve Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan yarışmaya yıllardır sporcu kimliği ile de katılan Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sevgin, 50-54 Yaş kategorisinde yarışı 56 dakika 1 saniye süresi ile 4. olarak tamamladı.

Kaynak: AA

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